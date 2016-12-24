13 проектов из Мордовии победили во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2025 года

Победители конкурса определены 17 июня на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

По результатам рассмотрения заявок 13 проектов из Мордовии получат финансовую поддержку Фонда президентских грантов на сумму почти в 30 миллионов рублей. Всего же на гранты претендовали 10 882 проекта из всех 89 регионов.

Со списком победителей из нашей республики и направленностью инициатив можно ознакомиться здесь.