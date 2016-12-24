Мордовия и Билайн объединят усилия для цифрового развития региона

Республика Мордовия и ПАО «ВымпелКом» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Свои подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Сергей Анохин.

Соглашение предусматривает расширение долгосрочного взаимодействия сторон для развития цифровой экономики в регионе. В частности в документе речь идет о внедрении на территории региона элементов «Умного города» и новых технологий и процессов для развития инфраструктуры, о применении искусственного интеллекта для развития туризма, анализа миграции и транспортной инфраструктуры, и многом другом в сфере цифровой трансформации региона. Кроме того, в соглашении речь идет о разработке и внедрении пилотных проектов, в том числе в сфере безопасности.

В рамках развития туристической сферы стороны обсудили ликвидацию «белых пятен» - территорий республики, где сотовая связь пока отсутствует. Одна из таких территорий паломническо-туристический кластер на территории Темниковского района.

«Мордовия расширяет сотрудничество с «ВымпелКомом». Соглашение – важный шаг в укреплении этого взаимодействия, реализации новых проектов в сфере цифровизации и телекоммуникаций. Самое главное – все это направлено на повышение качества жизни людей, - подчеркнул Глава Мордовии. – Совместно реализуем инициативы по внедрению инноваций и созданию современных решений для бизнеса и жителей республики!»

«Подписанное соглашение позволит нам еще активнее взаимодействовать с коллегами из регионального Правительства в вопросах цифрового развития республики, увеличит успешность реализации задуманных проектов, а также даст дополнительные возможности для расширения телеком-инфраструктуры, - сказал генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Сергей Анохин. - Уверен, объединив наши усилия и делясь лучшими практиками, мы сможем не только ускорить процессы цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, но и найти новые эффективные подходы».