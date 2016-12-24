ПМЭФ-2025: Мордовия поделилась опытом развития отечественной игровой индустрии

Игровая индустрия – один из ключевых сегментов цифровой экономики, отмеченный Президентом России. Это уже не просто развлечение, а новая индустрия знаний и влияния. Российский рынок компьютерных игр стремительно растет, составив более 200 млрд рублей в прошлом году. При этом, все более важное место в индустрии начинает занимать государство, инвестируя в создание игр.

На полях ПМЭФ-2025 в рамках сессии «Видеоигры как новая нефть: как России построить индустрию будущего?» при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) прошло обсуждение развития отечественной игровой индустрии. Одним из спикеров сессии стал Глава Мордовии Артём Здунов.

Напомним, наша республика – активный игрок в этой сфере. При поддержке ИРИ одна из компаний региона (ООО «Фоксхаунд») разрабатывает многопользовательскую онлайн-игру «Командиры Бездорожья». Работа над проектом началась в августе 2024 года. Инициативу поддержал Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

В ходе сессии Глава республики отметил, что в Мордовии игровая индустрия развивается уже довольно давно. Именно в республике в 2022 году был создан стандарт по тестированию игрового программного обеспечения, неоднократно Мордовия принимала соревнования по киберспорту различных уровней.

Одним из главных партнеров игры «Командиры Бездорожья» стало ПАО «КАМАЗ», интерес к проекту проявляются Сбер и Ростелеком. «Эта игра окажет большую поддержку автоиндустрии и экономике страны. Усиление интереса к инженерным профессиям, подготовка кадров, развитие туризма и поддержка отечественного автопрома – основное, на что мы ориентируемся при поддержке этого направления. Важно, чтобы и образовательные учреждения республики подключались, готовили необходимые кадры. Команда Мордовии растет – это не первый и не последний наш проект в сфере игровой индустрии», - сказал Артём Здунов.

Было также отмечено, что регион оказывает проекту поддержку в выстраивании связей с потенциальными инвесторами. В распоряжение команды предоставлены все региональные ресурсы: информационно-вычислительный комплекс и запущенный в конце прошлого года Инновационный бизнес-инкубатор «Молодежный». Введены налоговые льготы.

Кроме того, сейчас в Мордовия прорабатывается идея создания первого в России регионального кластера видеоигровой индустрии, ориентированного на поддержку начинающих команд игровых разработчиков. Это, в том числе, хорошая возможность не только подготовить квалифицированные кадры на базе региональных вузов, но и привлечь молодых энтузиастов в регион.

Генеральный директор АНО «ИРИ Алексей Гореславский отметил, что Саранск давно славится как столица тестировщиков. Сейчас в республике создается IT-кластер и условия для развития проектов: «Вы вкладываетесь в эту сферу целенаправленно, видите в этом точку роста для региона».

«Мы находим новые ниши с высокой маржинальностью и инновациями. И индустрия видеоигр – именно такая сфера. В ней обеспечены хорошие заработные платы – это помогает удерживать молодых специалистов в регионе и приглашать их из крупных городов. Мы верим в эту отрасль, за нами будущее!» - подчеркнул Артём Здунов.

Генеральный директор «Фоксхаунд» Александр Горбаченко рассказал о реализации проекта игры «Командиры Бездорожья». Сотрудничество с командой «КАМАЗа» дает огромные возможности при создании игры. На текущий момент над ней работает более 50 профессионалов с разных уголков: от Минска до Владивостока. До конца текущего года команду планируется расширить до 90 сотрудников. Первый публичный показ игры запланирован на 2026 года – год 50-летия выхода с конвейера первого серийного автомобиля «КАМАЗ».

В завершение обсуждения Артём Здунов обратился ко всем молодым программистам, заинтересованным в развитии отрасли, и оценил важность деятельности гуманитариев, работающих с визуалом и дизайном для повышения потребительского качества продуктов: «Здесь всем найдется место, добро пожаловать в отрасль!»

В ходе диалога участников сессии со спикерами также шла речь об увлеченности современной молодежи видеоиграми, важности выбора руководителя для проекта и наборе творческих и профессиональных специалистов.