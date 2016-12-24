Глава республики поздравил Саранск с Днем города

12 июня – это не только День России, нашей Великой страны, в этот день столица Мордовии отпраздновала 384 года со дня своего основания. Как всегда в Саранске в этот день проходят народные гулянья, массовые соревнования, акции, мастер-классы, работают выставки народных ремесел, в парке прошел городской праздник народного творчества «Играй, гармонь!».

На сцене главной площади в этот день состоялся гала-концерт ведущих творческих коллективов городского округа Саранск, международный кавер-фестиваль «Город С» и фестиваль музыки и танца. Здесь же прошел бал молодежи «Мелодии XXI века».

Жителей и гостей Саранска с праздником поздравил Глава Мордовии Артём Здунов. «Сегодня важный праздник, наш праздник, родной! Мы чувствуем связь времен, храним наши традиции, духовно-нравственные ценности. И сегодняшний бал – воплощение этих традиций и связи поколений. Давайте скажем большое спасибо лидеру нашей страны, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку Мордовии, за то, что он с нами!»

В День России и День рождения Саранска бал молодежи объединил почти 300 пар танцоров. Празднование продолжилось рок-фестивалем «Взгляд назад» и концертом группы «Партизан FM».

Пусть будет крепкой и единой наша любимая Россия, развивается и процветает родная Мордовия – пусть будет счастлив каждый ее житель! С Днем России!