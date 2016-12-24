На совещании у Главы Мордовии обсудили подготовку инженерной инфраструктуры для индустриального парка «Светотехника»

В Мордовии продолжается создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа по программе социально-экономического развития республики, поддержанной Президентом России. 16 июня на совещании у Главы Мордовии обсудили строительство инженерной инфраструктуры для индустриального парка «Светотехника», который размещен на неиспользуемых производственных территориях завода «Лисма».

Чтобы использовать площадку для новых технологичных производств, необходимо обеспечить ее новыми инженерными коммуникациями. ПСД на внутриплощадочные инженерные сети уже разработана и направлена на госэкспертизу. Проектом предусмотрено строительство ливневой канализации с устройством локальных очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, телекоммуникационных сетей и дорог.

Напомним, перезапуск производственных территорий завода «Лисма» путем создания индустриального парка предусмотрен индивидуальной программой социально-экономического развития Мордовии, рассчитанной до 2026 года. Планируемый объем инвестиций – более 19 млрд. рублей.

В июле планируется приступить к строительству сетей. Весь комплекс работ по инженерной инфраструктуре должен быть завершен в 2026 году.

В совещании приняли участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, члены Правительства, представители ГАУ «Госэкспертиза Республики Мордовия», ООО «УК индустриальными парками Республики Мордовия».