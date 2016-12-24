В Доме Республики подвели итоги очередного отборочного этапа региональной программы «Герои среди СВОих»

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16 июня Глава Мордовии Артём Здунов провел очередное заседание Общественного совета республиканской программы «Герои среди СВОих».

Напомним, что ее старт был дан 10 февраля – Мордовия стала одним из первых регионов, где появилась региональная составляющая президентской программы «Время Героев». Совместно с РАНХиГС разработана специальная образовательная программа, которая поможет готовить ветеранов и участников специальной военной операции для работы в органах власти, компаниях государственного сектора, на крупных предприятиях, в общественных и политических организациях.

«Свыше 700 заявок было подано, 536 человек допущены к участию, 248 – прошли тестирование. Мы договаривались, что каждый этап будем отслеживать, делать это на уровне Общественного совета», - отметил Артём Здунов.

Заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Елена Семелева рассказала об итогах прохождения очередного этапа отбора – личное собеседование. Оно прошло очно или в формате видеоконференции. Также для претендентов была проведена бизнес-игра. Основные критерии оценки – опыт, в том числе управленческий, имеющиеся достижения и потенциал.

По итогам собеседования определены финалисты программы. 20 июня каждый из них получит информацию о своем дальнейшем статусе в личный кабинет. При этом было отмечено, что тем, кто не пройдет на следующий этап программы, будет также предоставлена возможность обучения или трудоустройства.

В ходе заседания Общественного совета также обсуждался список наставников, которые будут работать с участниками программы «Герои среди СВОих». Наставник будет закреплен за каждым из претендентов на весь период обучения.

Артём Здунов отметил, что также будет принимать участие в проекте в качестве наставника.

«Закреплять наставников нужно не формально, а исходя из опыта и перспективы каждого человека. Так как участников много, практически все руководство республики будет задействовано в качестве наставников – и представители Администрации Главы, и регионального Правительства», - подытожил Глава региона.

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