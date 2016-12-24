В Доме Республики подвели итоги очередного отборочного этапа региональной программы «Герои среди СВОих»

16 июня Глава Мордовии Артём Здунов провел очередное заседание Общественного совета республиканской программы «Герои среди СВОих».

Напомним, что ее старт был дан 10 февраля – Мордовия стала одним из первых регионов, где появилась региональная составляющая президентской программы «Время Героев». Совместно с РАНХиГС разработана специальная образовательная программа, которая поможет готовить ветеранов и участников специальной военной операции для работы в органах власти, компаниях государственного сектора, на крупных предприятиях, в общественных и политических организациях.

«Свыше 700 заявок было подано, 536 человек допущены к участию, 248 – прошли тестирование. Мы договаривались, что каждый этап будем отслеживать, делать это на уровне Общественного совета», - отметил Артём Здунов.

Заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Елена Семелева рассказала об итогах прохождения очередного этапа отбора – личное собеседование. Оно прошло очно или в формате видеоконференции. Также для претендентов была проведена бизнес-игра. Основные критерии оценки – опыт, в том числе управленческий, имеющиеся достижения и потенциал.

По итогам собеседования определены финалисты программы. 20 июня каждый из них получит информацию о своем дальнейшем статусе в личный кабинет. При этом было отмечено, что тем, кто не пройдет на следующий этап программы, будет также предоставлена возможность обучения или трудоустройства.

В ходе заседания Общественного совета также обсуждался список наставников, которые будут работать с участниками программы «Герои среди СВОих». Наставник будет закреплен за каждым из претендентов на весь период обучения.

Артём Здунов отметил, что также будет принимать участие в проекте в качестве наставника.

«Закреплять наставников нужно не формально, а исходя из опыта и перспективы каждого человека. Так как участников много, практически все руководство республики будет задействовано в качестве наставников – и представители Администрации Главы, и регионального Правительства», - подытожил Глава региона.