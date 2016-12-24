Оперативники уголовного розыска МВД по РМ вычислили «агента» аферистов, похитивших у пенсионера 2,5 миллиона рублей

Как сообщает МВД по РМ, в начале июня в дежурную часть саранского отдела полиции обратился 84-летний пенсионер, сообщивший о хищении у него более 2 миллионов 500 тысяч рублей. Пожилой человек стал жертвой типичного телефонного «развода» с несанкционированным доступом к его банковским счетам.

Для защиты финансовых накоплений телефонные «оборотни» убедили его срочно порядке снять все деньги и передать их курьеру, который приедет к дому и назовет кодовое слово «Чапа». Мужчина дождался молодого человека, вместе с которым они отправились в банк, где он обналичил свои сбережения и отдал их юноше.

Сотрудники уголовного розыска регионального МВД установили личность и местонахождение посыльного. Им оказался 18-летний житель Уфы. По переданной ориентировке молодой человек был остановлен московскими коллегами в Шереметьево, откуда его доставили в Мордовию.

Как выяснилось, парень сам стал жертвой обмана, в котором были задействованы липовые сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга. Юному жителю Уфы сообщили, что неизвестные получили доступ к его мобильному банку и пытаются перечислить деньги в поддержку ВСУ, в связи с чем в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

Но незавидной участи можно было избежать. Молодому человеку предложили стать «внештатным сотрудником» - забирать деньги у граждан с целью их декларирования посредством переводов на различные счета.

Было установлено, что похищенные у саранского пенсионера деньги новоявленный «агент» по инструкции кураторов обменял на криптовалюту и перечислил им на указанные счета. 45 тысяч рублей ему оставили на дорогу домой и в качестве вознаграждения за «работу».