Жители Мордовии за два месяца очистили около 60 километров береговой линии рек, озер и прудов

Жители Мордовии присоединились к Всероссийской акции «Вода России» («Берег добрых дел»). Она проводится в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Акция помогает повысить экологическую грамотность населения, привлекая внимание общественности и молодежи к охране и улучшению качества водных ресурсов. Тысячи волонтеров и активистов безвозмездно участвуют в уборке мусора на берегах рек, озер и прудов.

Мероприятия по очистке водных объектов проводятся по всей Мордовии. Только за апрель и май к ней присоединились жители Саранска и 15 районов республики. Более 1200 человек собрали свыше 100 кубических метров мусора и очистили около 60 километров береговой линии.