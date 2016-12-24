12 проектов из Мордовии получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ Общества «Знание»

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21 мая на IV заседании Всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родительских комитетов из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 12 школ из Республики Мордовия. Организатор конкурса – Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.
Премию в категории до 2 миллионов рублей получила Александровская школа Лямбирского муниципального района, где реализуют «Марафон безопасности: вместе к защите и порядку».
От 500 тысяч до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов выиграли Центр Образования «Тавла» - школа №17 с проектом семейного турпохода и Лямбирская школа № 1, где создадут школьный музей исторической памяти «СЛАВА».
Также победителями в категории премий от 200 до 500 тысяч рублей стали 9 региональных образовательных учреждений. На эти средства будут реализованы: школьный музей «Нить времен и поколений» школы №39, семейное этнографическое исследование «Живая культура: традиции и современность» Гимназии №19, патриотический проект «Связь поколений» Красноподгорной школы, школьный музей «Никто не забыт, ничто не забыто» Гимназии №1 г. Ковылкино, конкурс «Школа равно семья» школы №8 Рузаевского района, проект «Театр жизни» Гимназии №12 Саранска, пришкольный участок по выращиванию овощей и фруктов Жуковской школы, мастер-классы «Семейная НИКА» Николаевской школы.
Открывая заседание, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что ведомство и главная просветительская организация страны активно расширяют сотрудничество.
«У нас традиционно перед началом нового учебного года пройдет Общероссийское родительское собрание. На нем мы расскажем о нововведениях в учебной программе, ответим на вопросы родителей. В этом году хотим провести его совместно со Всероссийским родительским комитетом. Подходы к школьному обучению действительно меняются. Например, в новом учебном году в ряде пилотных регионов пройдет эксперимент — в школах начнут выставлять оценку поведения. Мы рассматриваем несколько вариантов того, как это будет происходить — «зачет/незачет», пятибалльная или трехбалльная система», — сказал Сергей Кравцов.
Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль рассказал о ключевых тенденциях в содержании проектов и познакомил участников заседания с успешными практиками, которые реализовали победители прошлогоднего конкурса.
«Отличием этого сезона стало то, что практически во всех проектах дети — не только участники, но соавторы. Я говорю это не для красного словца. Мы специально это не проектировали. Специально мы проектировали сотрудничество родителей с учителями — такова была изначальная задумка. Но так получилось, что в этой связке оказались дети. Это приятное наблюдение, приятное побочное благо, которое мы получили. Теперь мы хотим сохранить такую практику. И мне кажется, залог успеха в реализации проектов – это то, что они проектируются вместе с ребятами. Это очень правильная история», — отметил Максим Древаль.
Победителями конкурса стали 1015 проектов из 85 регионах Российской Федерации. Лидером рейтинга по количеству победителей оказалась Республика Башкортостан — денежными премиями были отмечены 74 проектов из этого региона. В топ-3 также вошли Краснодарский край (64 победителя) и Нижегородская область (37 победителей). Самое большое количество проектов-победителей в направлении «патриотическое воспитание» — 292. Также в первую тройку вошли направления «духовно-нравственное воспитание» (214) и «физическое воспитание» (191). С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте, они получат средства до 30 июня и смогут приступить к реализации своих проектов по развитию воспитательного пространства в школах.
Конкурс поддержки родительских инициатив Общества «Знание» был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. Первый сезон Конкурса оказался чрезвычайно востребован, по его итогам победителями стали 200 школ из 78 регионов РФ. Стартовавший в 2025 году второй сезон Конкурса поддержки родительских инициатив собрал рекордное количество заявок: более 8 тысяч из 89 регионов России. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.
В продолжение конкурса Общество «Знание» приглашает педагогов пройти бесплатный курс «Учитель и родитель: эффективное взаимодействие» на платформе Знание.Академия. Учителя научатся решать конфликты с родителями, вовлекать их в жизнь школы, налаживать взаимопонимание в родительском коллективе. По окончании обучения выдается сертификат.
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