Глава Мордовии поздравил рузаевцев с Днем города

В День России и День города в Рузаевке после благоустройства открылось обновленное общественное пространство – Привокзальная площадь. Это место – не просто центр Рузаевки, а настоящие железнодорожные ворота в город и всю республику. После благоустройства она сохранила свою историческую аутентичность и обрела современный облик.

На открытие Привокзальной площади Рузаевки приехал Глава Мордовии Артём Здунов, он осмотрел обновленное общественное пространство.

Центральный объект площади – конечно, паровоз «Лебедянка». Он был установлен здесь в 2011 году и стал настоящим символом железнодорожной столицы Мордовии. Именно такие паровозы с 1962 до конца 1970 года работали на участке Пенза-Рузаевка-Красный Узел. В ходе благоустройства площади его отреставрировали. Рядом гостей и жителей Рузаевки приветствуют бронзовые машинист и его помощник. В тени деревьев установлены лавочки и качели – прекрасное место, чтобы отдохнуть и полюбоваться своим любимым городом.

Площадь дополнена Доской почета с фотографиями и именами 16 жителей района, которые внесли весомый вклад в его развитие и процветание.

Еще один важнейший элемент площади – бюст святому праведному воину Федору Ушакову. Его установили в 2023 года в рамках всероссийского проекта «Аллея Российской Славы» – в годовщину основания Российского военно-морского флота. Личность Федора Ушакова – ярчайший пример мужества, отваги, верности и безусловного служения Родине. «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России», – его слова актуальны сегодня, как и двести лет назад.

В День России, год 80-летия Великой Победы и год Защитника Отечества Глава Мордовии Артём Здунов и участник специальной военной операции Наталья Горбачева торжественно подняли государственный флаг Российской Федерации. Цветы к бюсту великого флотоводца вместе с Главой республики возложили общественные и политические деятели района, руководители крупных промышленных предприятий, кадеты, юнармецы и поисковики.

После осмотра площади Артём Здунов поздравил всех жителей Рузаевки с Днем России и Днем рождения родного города: «Сегодня день нашей Великой России, но сегодня и День рождения Рузаевки. Спасибо администрации города, что успели сделать такой подарок – оформить Привокзальную площадь. Только за короткий период мы благоустроили девять общественных пространств, это – десятое».

Руководитель республики отметил, что Рузаевка развивается, становится активнее бизнес. Открываются заводы. Сегодня на ТОСЭР открылось крупное стекольное производство. Завод будет плавить в сутки 200 тонн стекла и выпускать приблизительно 150 миллионов бутылок в год.

«Рузаевка – безусловно, город железнодорожников, но это и территории опережающего социально-экономического развития, где уже 16 резидентов. Это город глубокой мысли, истории и культуры, - сказал Артём Здунов. - От души вас поздравляю с праздником! Давайте вместе развиваться, создавать семьи, создавать рабочие места, учиться – на благо нашей матушки России, на благо Рузаевки!»