«KazanForum-2025»: заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

15 мая вместе с руководителем региона Артёмом Здуновым стенд Мордовии на «KazanForum-2025» осмотрел заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Гостей приветственным благопожеланием встретили солисты этно-фолк группы «Мерема».

В этом году на выставочном стенде республики представлена продукция 20 компаний. Светотехническую продукцию демонстрируют сразу несколько предприятий: НИИИС им. А. Н. Лодыгина, «Рефлакс-С», «Ардатовский светотехнический завод» и производитель солнечных панелей «Санлайт». Выпуск гибких солнечных модулей по российской технологии был налажен в Саранске в апреле текущего года. Эффективность выпускаемой продукции выше, чем у многих импортных аналогов: легкие, тонкие, но мощные панели можно устанавливать практически где угодно, применять в ЖКХ и сельском хозяйстве.

Кабельную промышленность на стенде представили компании «ЭМ-Кабель» и «Сарансккабель». «Плайтерра» - ведущий в республике производитель фанеры, и «Лато» привезла на форум свои строительные материалы. Завод «Промметизделий» экспонировал промышленную металлическую мебель и системы хранения.

Легкая промышленность ярко представлена текстильными производствами, а также производителями хозяйственного и туалетного мыла (халяльная продукция) под брендом «ЭкоТавла» и косметической продукцией под брендом «Легенды Мордовии».

Традиционно большой популярностью на «KazanForumе» пользуется продукция перерабатывающей промышленности Мордовии – кондитерские изделия, крупы органического производства, молочная и консервированная продукция, халяльные мясные деликатесы.

Заместителю Председателя Правительства России представили и визитную карточку Мордовии – уникальную продукцию из мореного дуба компаний «Ростр» и MORWOOD, а также изделия из натуральных камней производства INCRUA.

По завершении осмотра стенда состоялась рабочая встреча Артёма Здунова и Марата Хуснуллина. Обсуждались вопросы развития региона и реализация ряда инфраструктурных проектов.

«Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» подтверждает свой статус значимой площадки для демонстрации возможностей российских регионов на мировой арене. На открывшейся Russia Halal Expo широко представлены наши субъекты. Каждый из них демонстрирует свой уникальный инвестиционный и туристический потенциал. В том числе осмотрел стенд Мордовии и провел встречу с Главой республики Артёмом Алексеевичем Здуновым. С коллегой обсудили и наметили конкретные шаги по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Уверен, что проведенная работа даст хороший импульс для выполнения нашей общей цели – повышение качества жизни людей», - сказал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.