Артём Здунов осмотрел площадку для игры в падел-теннис на набережной Инсара

Глава Мордовии Артём Здунов начал свой рабочий праздничный день 12 июня с осмотра площадки для падел-тенниса, которую установили на набережной реки Инсар. Напомним, что сейчас активно ведется наполнение активностями территории, прилегающей к стадиону «Мордовия Арена».

Представитель уфимской компании «Падел-Арт», которая производит и устанавливает спортивное оборудование, рассказал руководителю республики, что падел-теннис - один из самых быстро развивающихся сейчас видов спорта в стране. Он динамичный и увлекательный - смесь большого тенниса и сквоша, прост в освоении, максимально полезен и комфортен для людей любого возраста.

Игра проходит на небольших кортах шириной 10 метров и длиной 20 метров. Правила и принцип подсчета очков аналогичны большому теннису. Игроки обычно соревнуются два на два. Главная отличительная черта падел-тенниса - корт окружен панелями из безопасного закаленного стекла. Они тоже элемент матча - то есть команды должны отбивать мяч, отскочивший и от стен. «В России сейчас падел-теннис на пике популярности. Далеко не во всех городах пока есть такие площадки, но Саранск ей уже обзавелся. Все элементы площадки полностью российского производства», - рассказали руководителю республики.

Артём Здунов вместе с исполняющим обязанности Председателя Правительства Мордовии Батыром Эмеевым и мэром Саранска Владимиром Быковым осмотрел корты, оценил качество проведенных работ и созданную инфраструктуру. По поручению Главы Мордовии на площадке по расписанию будут работать тренеры - проводить обучение падел-теннису. Такая договоренность достигнута со Спортивной школой олимпийского резерва по теннису Шамиля Тарпищева, на этой же площадке можно будет записаться на игру.

Глава Мордовии осмотрел и расположившийся рядом скейт-парк, который уже стал излюбленным местом для городской молодежи. Артём Здунов отметил необходимость обеспечить безопасность ребят на этой спортивно-игровой площадке, а также продумать над оформлением общего визуала на этой территории: «Чтобы молодым людям здесь нравилось, пусть будет комфортно и интересно, как это видят наши юные горожане».