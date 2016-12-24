В Мордовии открылось инновационное стекольное производство

Глава Мордовии Артём Здунов 12 июня приехал на рузаевскую площадку компании «Гласс Декор», где состоялось открытие завода по производству стеклянной тары для пищевой промышленности. Рузаевская стекольная компания с 2020 года – резидент ТОСЭР «Рузаевка».

«Приятно, что в День России и в День Рузаевки мы открываем новое производство с большим объемом инвестиций, свыше 3 миллиардов рублей – это существенные деньги! Здесь создано более 350 новых рабочих мест, - приветствовал руководство и сотрудников предприятия Артём Здунов. - Самое главное – производство инновационное. Мы с вами должны смело идти вперед, несмотря ни на что!»

Генеральный директор ООО «Гласс Декор» Владимир Арутюнов отметил, что это первый новый стекольный завод, созданный в России с нуля за последние 20 лет. «Мы построили завод за три года в условиях настоящего санкционного давления. Здесь не обошлось без помощи руководства Республики Мордовия - мы получили около 2 миллиардов кредитов в рамках мер поддержки. Плюс к этому инвестировали свои средства. Это действительно масштабная инвестиция, это действительно масштабное промышленное предприятие. Новое производство будет подспорьем действующему заводу. И это не последний наш проект в Мордовии».

Завод будет плавить в сутки 200 тонн стекла и выпускать в год приблизительно 150 миллионов бутылок в год. На первом этапе предприятие планирует выпускать эксклюзивную бесцветную стеклянную тару, в дальнейшем приступит к декорации стеклоизделий. Это единственный в России стекольный завод, производящий импортозамещающую стеклянную продукцию при оптимальном соотношении качества, веса, прочности и стоимости.

В ходе торжественного открытия производства была запущена печь, а уже через три недели здесь будет получено первое стекло.