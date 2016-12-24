Игорь Буренков обсудил с заместителями глав регионов ПФО реализацию Стратегии государственной национальной политики

10 июня в Нижнем Новгороде заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков по поручению Главы государства провел семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО, отвечающими за реализацию Стратегии государственной национальной политики.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Симонов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, члены Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод и Владимир Зорин. От Республики Мордовия в семинаре-совещании приняли участие Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов и министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина.

Участники обсудили вопросы формирования общероссийской гражданской идентичности, предупреждения конфликтов и радикальных проявлений, социально-культурной адаптации мигрантов, а также повышения эффективности работы муниципалитетов в этой сфере.

«Приволжский федеральный округ на протяжении многих лет демонстрирует стабильные и прогнозируемые этнополитические процессы. Значительное число инноваций в сфере государственной национальной политики берёт своё начало в наших регионах. Это, с одной стороны, даёт повод для гордости, с другой - привлекает внимание наших оппонентов. Зарубежными центрами усиливается давление на российское общество с целью обострить внутренние противоречия и сформировать как можно больше линий разлома», - открывая совещание, отметил Игорь Буренков.

Замполпреда также отметил тенденцию к усилению контроля над миграцией, включая создание реестра контролируемых лиц, формирование цифровых профилей мигрантов с использованием личных и биометрических данных, ограничение на работу в некоторых профессиях и запрет на обучение в школах без знания русского языка.

В округе много примеров успешных проектов по адаптации мигрантов. Например, агентство «ОКА» в Нижнем Новгороде, которое помогает с переездом и трудоустройством по специальности, центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Казани, созданный по инициативе Федерального агентства по делам национальностей.

На семинаре от регионов с докладами выступили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, и.о. руководителя администрации главы Республики Башкортостан Азат Бадранов, руководитель Администрации главы Удмуртской Республики Александр Журавлёв.

Замполпреда Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, подводя итоги, обратил внимание на необходимость укрепления сотрудничества между различными уровнями власти и этнокультурными сообществами для эффективного предотвращения и разрешения межэтнических конфликтов, а также адаптации иностранных граждан.

Напомним, 25 марта на Совете при полномочном представителе Президента России в ПФО также обсуждали тему, связанную с миграционной политикой. Полпред Игорь Комаров отметил необходимость комплексного подхода к управлению миграцией, усиления мер по предотвращению экстремистских угроз, а также поддержки инициатив по адаптации иностранных граждан на региональном уровне. «Приволжский федеральный округ является одним из наиболее привлекательных для внешних мигрантов, которые приезжают к нам зарабатывать, учиться, устраивать свою жизнь. Объёмы миграционных потоков практически во всех наших регионах ежегодно исчисляются десятками тысяч человек. Сегодня на территории ПФО находится более 500 тысяч иностранных граждан», - сказал на заседании Игорь Комаров.

В ходе семинара-совещания заслушаны доклады и проанализирована работа в этноконфессиональной сфере, выработаны меры для решения выявленных проблем.