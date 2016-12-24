В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»

В Саранске 13 мая состоялось открытие международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». За два года фестиваль при поддержке Президента России объехал 53 региона. Совместная работа Мордовии и его создателей началась в августе прошлого года. И уже в ноябре состоялся региональный этап фестиваля – были показаны фильмы, спектакль «Сёстры», прошли музыкальные выступления.

В рамках очередного фестиваля в регион приехали авторы и идейные вдохновители, музыканты, поэты, участники специальной военной операции и общественные деятели. Глава фестиваля, многодетная мама, режиссер-документалист, поэт Олеся Шигина отметила, что давно полюбила Мордовию, потому что здесь есть подвижники русской культуры, веры в Бога, в Российское государство и его воинов.

«Сегодня здесь собрались абсолютно разные люди. Но все мы – единое целое, один народ. Нам важно и нужно победить! Только соединившись в единый кулак, мы сможем превозмочь ту страшную силу, которая набросилась на нас: на информационном поле они борются с правдой, на историческом – с нашими традициями, на промышленном – убивают нашу науку, нашу веру в себя, - сказала Олеся Шигина. - Кино соединяет все сферы искусства – это одно из самых мощных орудий. Если мы победим в тылу, то обязательно победим и на фронте».

Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил всю команду «Кино на службе Отечеству»: «Второй раз проводим фестиваль в республике, это большая честь и большая ответственность. Особенно важно, что он проходит в год 80-летия Великой Победы! Нас учили, что историю пишут победители. Но недобитый влаг сейчас пишет свою антилетопись, пытается оболгать историю. Через 50-100 лет все будет основываться на том, что мы оставим после себя. Поэтому работа проекта «Кино на службе Отечеству» архиважная! Благодарю вас за нее! Мы воюем на идеологическом фронте!»

Фестиваль «Кино на службе Отечеству» за время своего существования впитал в себя многие направления: музыку, поэзию, изобразительное искусство, режиссуру. Один из членов команды фестиваля Роман Жиган поблагодарил всех организаторов за проведение регионального этапа: «В Мордовии чувствуется любовь!» Исполнитель представил песню «Мирное небо над землей». В ходе церемонии был также представлен тизер фильма «Из ЗК в ЧВК» - о бывших заключенных, которые встали на защиту Отечества.

Член Общественной палаты России, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов подчеркнул: «С первого дня СВО, хоть я и не военный, с нашей русской освободительной армией я зашел на родную Запорожскую землю. Мы русские – всегда выступали и выступаем за справедливость. Пока мы едины – мы непобедимы. У вас в Мордовии особая земля, особые люди – у вас все по-настоящему! Спасибо вам за душевный подход».

Владимир Рогов вручил общественные медали «Шагнувши в бессмертие» маме погибшего бойца Ильи Дьякова Вере Петровне и семье погибшего бойца Виктора Любаева – супруге Надежде и сыну Ивану.

Председатель регионального отделения союза «Отцы России» Максим Захаров вручил награду общественного призвания «Отец солдата» многодетному отцу Александру Афонину – двое его сыновей проявили отвагу и мужество при выполнении задач специальной военной операции и продолжают служить Отечеству. Также награда «Отец солдата» была вручена Александру Швецову и Евгению Рыжакову, чьи сыновья также находятся в зоне СВО.

Команда фестиваля привезла в Мордовию сразу несколько документальных лент о героях специальной военной операции, обычных людях, которые видят свое предназначение в защите Родины, восстановлении справедливости и сохранении исторической памяти. Все эти киноработы останутся для показа в республике, в том числе в образовательных учреждениях. Кроме того, в рамках работы фестиваля в Мордовии пройдут съемки еще трех кинолент.