Более 73 тысяч человек уже зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное», заявочная кампания завершится 14 сентября

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 73 тысяч человек. Об этом на заседании Наблюдательного совета самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Заявочная кампания завершится 14 сентября.

В ходе заседания Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал об успехе первого сезона проекта и количестве зарегистрировавшихся на второй сезон. Кроме того, члены Наблюдательного совета поддержали решение о завершении заявочной кампании 14 сентября, утвердили механику и обсудили первые задания дистанционного этапа.

«600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение. Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь. В прошлом сезоне Наблюдательный совет принял решение и призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 – большие земельные участки и 8 – оплатили первоначальные взносы на приобретение жилья или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие. По итогам первого сезона Владимир Владимирович поручил сделать проект ежегодным и две недели назад, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» дал старт второго сезона. Для нас с вами это большая ответственность – высокая оценка Президента. На данный момент 73 тысячи человек подали заявки», – отметил Сергей Кириенко.

По поручению Президента Владимира Путина конкурс проводится ежегодно.

«Конкурс «Это у нас семейное» – получился, очевидно получился: 600 тысяч людей. Это о чем-то говорит, правда? Получился, – отметил Президент России на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» 27 мая. – Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода – это что такое? <...> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. <...> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд».

На заседании Наблюдательного совета генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал о нововведениях этого сезона, который посвящен теме культурного кода России.

«Сегодня мы обсудили второй сезон конкурса – как он будет проходить, в какие периоды. На протяжении всего первого сезона мы знакомились с большим количеством семей разных национальностей и из разных регионов, узнавали об их традициях и обычаях, которые передаются из поколения в поколение. Удивительно и уникально, что в России вместе и дружно живут более 190 народов, которые находят совместные занятия и увлечения, имеют общие ценности, несмотря на то что есть различия во внешности, укладе жизни, привычках. Всем нашим народам присуще следование традиционным ценностям, уважение к предкам и забота о младших. На этом основан наш конкурс «Это у нас семейное». Дистанционный этап конкурса состоит из двух направлений – достижения и задания. Кстати, он доступен участникам с первого дня регистрации. Мы обсудили конкретные задания. Например, семьям будет предложено создать семейный музей, который расскажет о разных поколениях, в задании, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники напишут книгу о своих исторических предках, а в кулинарном – семьи приготовят фирменное блюдо», – отметил Андрей Бетин.

Андрей Бетин рассказал о составе участников второго сезона: «На данный момент среди участников конкурса «Это у нас семейное» 60% представительниц прекрасного пола и 40% мужского пола. Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям. География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны».

Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (24%), Приволжского (21%), Сибирского (13%) и Северо-Западного (12%) федеральных округов. Уральский и Южный федеральный округ (вместе с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями) заявили по 11% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%. Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (4788 человек), Московская область (3658), Санкт-Петербург (3228), Краснодарский край (3206), Свердловская область (2881), Самарская область (2221), Красноярский край (2048), Республика Башкортостан (1966), Новосибирская (1896) и Челябинская области (1843).

От Мордовии заявки подали более 300 человек.

Юлиана Слащева назвала конкурс «Это у нас семейное» крупнейшим событием последних двух лет. Она отметила: чтобы победить в нем, семья должна обладать главным качеством – семейственностью, то есть умением строить отношения внутри, общаться и идти на компромиссы.

«Для меня как для человека, руководящего детско-семейной студией, которая работает как раз для семей, конкурс – это крупнейшее событие последних двух лет. Посмотрев на семьи, которые научились благодаря проекту общаться между собой, с детьми, другими семьями, увидев, как разные поколения находят общий язык, у них появляются общие темы для разговоров, мы поняли, что конкурс дает невероятные возможности. Мы хотим продолжать участвовать в подготовке конкурса – предлагать задания, чтобы семьи практиковались в умении знать и разбираться в мультфильмах. У меня самой есть задание-фаворит, и я хочу его реализовать в своей семье – ведь у меня трое детей. Очень хочу, чтобы у нас появился семейный музей, ведь это историческое наследие, знание истории своей семьи», – отметила Юлиана Слащева.

Семья Мамаевых из Свердловской области – педагогическая династия с общим стажем 460 лет – зарегистрировалась на участие в конкурсе в числе первых.

«Конкурс «Это у нас семейное» объединяет людей, укрепляет семейные традиции, дает возможность получить признание и поделиться позитивным опытом, а еще способствует созданию экологичной и поддерживающей атмосферы внутри общества. Наша семья решила участвовать, потому что мы хотим поделиться своими достижениями, посмотреть на другие семьи и внести свой вклад в развитие семейных ценностей в нашей стране», – отметила мама Екатерина из семьи Мамаевых из Свердловской области.

В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В новом сезоне проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже участвуют представители 23 стран, среди них Абхазия, Казахстан, Республика Беларусь, Индия, Ирландия, Киргизия.

В состав Наблюдательного совета входят известные семьянины – деятели искусства и культуры, спортсмены, государственные и общественные деятели: первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Российской Федерации, президент Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, певец, продюсер, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов, директор научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующий кафедрой детской хирургии Сеченовского университета, главный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов, вице-президент Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России» Алексей Немов, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва. Члены Наблюдательного совета контролируют соблюдение правил проведения конкурса, объективность и беспристрастность определения победителей.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.