В Мордовии в день последнего школьного звонка запретят продажу алкоголя

В этом году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня. Такие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения РФ.

Как сообщает Минэкономики РМ, в соответствии с действующим законодательством в связи с проведением последнего звонка в образовательных организациях 24 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции на всей территории республики.

Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании ими услуг общественного питания.