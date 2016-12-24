В Мордовии в день последнего школьного звонка запретят продажу алкоголя

Акция «Сад Памяти»
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В этом году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня. Такие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения РФ.
Как сообщает Минэкономики РМ, в соответствии с действующим законодательством в связи с проведением последнего звонка в образовательных организациях 24 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции на всей территории республики.
Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании ими услуг общественного питания.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»