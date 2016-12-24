В Мордовии искусственное восстановление лесов ведется ударными темпами

По информации Минлесхоза РМ, годовой план по искусственному лесовосстановлению в республике в настоящее время выполнен уже на 92%.

«Наши специалисты уже высадили саженцы на площади 420 га, при этом план по искусственному восстановлению на 2025 год – 438 га», - отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин.