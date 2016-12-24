В Саранске 1 мая в центральной части города ограничат движение транспорта

По информации городской Администрации, транспортные ограничения вводятся в связи с намерением представителей КПРФ провести 1 мая публичное мероприятие.

Соответственно, 1 мая с 9:00 до 12:30 будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках:

– по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской

– по ул. Пролетарской на участке от ул. Коммунистической до

ул. Советской (четная и нечетная стороны)

– по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до

ул. Советской

– по ул. Большевистской на участке от ул. Коммунистической до

ул. Советской (четная и нечетная стороны)

– по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской

– по ул. Л. Толстого на участке от ул. Коммунистической до Советской площади г. Саранска.



Кроме того, с 20:00 30 апреля до 14:30 1 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической.

Также с 20:00 30 апреля до 12:30 1 мая будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих парковках:

– на Театральной площади

– на ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова

– на парковке по ул. Советской в районе здания Госсобрания РМ.