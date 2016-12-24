В Саранске пройдут фестивальные показы фильмов о Великой Отечественной войне

Репортер

В столице Мордовии в преддверии празднования Дня Великой Победы все желающие могут попасть на просмотр фильмов о войне ведущих киностудий России, Беларуси и Казахстана.

В кинотеатре «Россия» 5 мая стартует Международный фестиваль военного и патриотического кино «Память и Победа».

Вход на фестивальные показы свободный.

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