В Саранске пройдут фестивальные показы фильмов о Великой Отечественной войне

«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В столице Мордовии в преддверии празднования Дня Великой Победы все желающие могут попасть на просмотр фильмов о войне ведущих киностудий России, Беларуси и Казахстана.
В кинотеатре «Россия» 5 мая стартует Международный фестиваль военного и патриотического кино «Память и Победа».
Вход на фестивальные показы свободный.
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