В Инсаре для ремонта дорог потребовалось решение суда

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В Инсарском районе сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой было установлено, что администрация райцентра не обеспечила своевременное устранение дефектов дорожного покрытия в виде выбоин и проломов на автомобильных дорогах общего пользования.
Такое состояние автомобильных дорог в границах городского поселения Инсар создает угрозу безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. При этом, по внесенному прокураторой в орган местного самоуправления представлению исчерпывающие меры для устранения нарушений не были приняты.
В связи с этим прокурором района в суд было предъявлено исковое заявление. По результатам его рассмотрения суд возложил на администрацию г.п. Инсар обязанность в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу привести участки автомобильных дорог в соответствие с требованиями федерального законодательства.
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