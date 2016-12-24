Саранск украсят наследники легендарного «Тополя Победы»

«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
«Тополь Победы» - это уникальное дерево, которое сохранилось посреди разрушенного Сталинграда, невзирая на ожесточенные бои за город с фашистскими захватчиками. Его возраст к настоящему времени превышает 90 лет.
В 2014 году специалисты решили размножить его вегетативно (черенками). Ученые специализированного института применили метод микроклонирования и наследники легендарного дерева появились в городах-героях в исторически значимых местах.
Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу передал Минлесхозу Мордовии саженцы «Тополя Победы». Жители республики смогут поучаствовать в их высадке в рамках акции «Сад памяти», которая пройдет в Саранске 30 апреля в 16.30.
На месте проведения мероприятия всех присутствующих будут ждать концерт, полевая кухня и ароматный чай.
Поделиться в соц. сетях:
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества