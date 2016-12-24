Саранск украсят наследники легендарного «Тополя Победы»

«Тополь Победы» - это уникальное дерево, которое сохранилось посреди разрушенного Сталинграда, невзирая на ожесточенные бои за город с фашистскими захватчиками. Его возраст к настоящему времени превышает 90 лет.



В 2014 году специалисты решили размножить его вегетативно (черенками). Ученые специализированного института применили метод микроклонирования и наследники легендарного дерева появились в городах-героях в исторически значимых местах.



Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу передал Минлесхозу Мордовии саженцы «Тополя Победы». Жители республики смогут поучаствовать в их высадке в рамках акции «Сад памяти», которая пройдет в Саранске 30 апреля в 16.30.



На месте проведения мероприятия всех присутствующих будут ждать концерт, полевая кухня и ароматный чай.