В Мордовии реализуется федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом»

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В Мордовии в 2025 году началась реализация нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», его цель – остановить распространение заболевания. В республике идет работа по выстраиванию единой системы помощи пациентам с нарушением углеводного обмена.
Так, по итогам первого квартала этого года более 300 детей в возрасте от 2 до 17 лет и 39 беременных женщин с сахарным диабетом 1 типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Используются также системы отечественного производства.
В республике работают школы для пациентов с этим заболеванием. В 1 квартале обучение там прошли более 1 тыс. 300 человек.
Планируется оснащение новым оборудованием больниц и поликлиник, специализирующихся на эндокринологии.
Основная задача федпроекта – увеличение продолжительности и качества жизни пациентов с сахарным диабетом, в том числе трудоспособного возраста и детей.
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