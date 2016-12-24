В Мордовии реализуется федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом»

В Мордовии в 2025 году началась реализация нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», его цель – остановить распространение заболевания. В республике идет работа по выстраиванию единой системы помощи пациентам с нарушением углеводного обмена.

Так, по итогам первого квартала этого года более 300 детей в возрасте от 2 до 17 лет и 39 беременных женщин с сахарным диабетом 1 типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Используются также системы отечественного производства.

В республике работают школы для пациентов с этим заболеванием. В 1 квартале обучение там прошли более 1 тыс. 300 человек.

Планируется оснащение новым оборудованием больниц и поликлиник, специализирующихся на эндокринологии.

Основная задача федпроекта – увеличение продолжительности и качества жизни пациентов с сахарным диабетом, в том числе трудоспособного возраста и детей.