Предприятия Мордовии переходят на бережливые технологии

2024 год стал завершающим для национального проекта «Производительность труда». На предприятиях Мордовии продолжают внедрять бережливые технологии, но уже в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Планируется, что в этом году доля предприятий-участников проекта, достигших ежегодного пятипроцентного прироста производительности труда составит не менее 50%. А кроме того, будет внедрено два проекта по направлению «Бережливое производство».

Свести издержки к минимуму и увеличить прибыль в республике помогают представители Регионального центра компетенций. Один из примеров – ООО «КЗ «Цветлит».

На одной из линий в процессе наложения металлической брони возникали неудобства в работе оператора ЗАСИ (замкнутая автоматизированная система интеграции). ЗАСИ была установлена стационарно на анкерах, и её положение мешало оператору при наложении брони.

Было предложено внедрить полиуретановые ролики с тормозами и установить их на корпус ЗАСИ. Эти ролики обеспечивают легкость перемещения системы, а тормоза на них позволяют фиксировать оборудование в необходимом положении. Таким образом, ЗАСИ можно быстро и без усилий перемещать, убирая и устанавливая на нужное место, когда это необходимо.

В результате стали лучше условия труда оператора, так как исключены трудоемкие манипуляции с оборудованием и снижено время выполнения каждой операции.