В Мордовии лекторы Общества «Знание» рассказали студентам о безопасности на воде

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В саранском Доме Знаний эксперты Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) и МЧС провели открытый диалог со студентами МГПУ имени М. Е. Евсевьева.
Лекторы Общества «Знание» — председатель ВОСВОД Мордовии Валерий Евдокимов и инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по РМ Александр Романов рассказали молодежи о том, что водные виды спорта не только укрепляют здоровье, но и формируют навыки, спасающие жизни.
«Водный спорт — это школа выживания. Когда ты уверенно держишься на воде, ты перестаешь быть просто спортсменом. Ты становишься тем, кто способен помочь в экстренной ситуации. Тренировки — это не только личные рекорды. Это навыки, которые однажды разделят жизнь и смерть», — заявил генерал ВОСВОД Валерий Евдокимов.
Эксперты отметили, что Мордовия находится в числе регионов с высоким уровнем трагедий на воде. В 2024 году в республике утонули 22 человека, включая детей.
«Эти цифры — не статистика, а невыученные уроки. Каждой трагедии можно было избежать. Вода не прощает ошибок», — подчеркнул инспектор ГИМС МЧС Александр Романов.
Он выделил главные причины трагедий: нетрезвое состояние пловцов, самоуверенность —заплывы на глубину без подготовки и отказ от спасательных средств: даже опытные пловцы тонут из-за судорог или течений.
Студенты активно интересовались у спикеров, как правильно вести себя на воде и просили дать советы, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
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