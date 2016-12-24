Витрина креативных индустрий продвигает народные художественные промыслы Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают малый и средний бизнес. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» субъекты МСП, а также самозанятые региона могут бесплатно воспользоваться уникальной витриной креативных индустрий. Она дает возможность предпринимателям и самозанятым креативных сфер бесплатно заявить о своей творческой профессии, представив продукцию на площадке Центра «Мой бизнес».

Одна из таких бизнесвумен, которая уже успела разместить информацию о своем бизнесе — Лилия Танеева. Самозанятая из Лямбиря занимается изготовлением авторских декоративных корзин, изделий из трикотажной ленты, органайзеров, созданием текстильной и вязаной продукции в уникальном стиле, а также декора для дома с использованием натуральных материалов. Недавно она решила заявить о себе с помощью витрины креативных индустрий, где представлена информация с визуальным оформлением, доступная не только жителям Мордовии, но и за ее пределами.

Стоит отметить, что Лилия является и постоянным получателем мер господдержи от Центра «Мой бизнес». Девушка принимает участие в бесплатных ярмарках, мастер-классах и семинарах.

Представители регионального бизнеса, а также те, кто только планируют начать предпринимательскую деятельность, могут последовать ее примеру и заявить о себе на витрине креативных индустрий.

Ознакомится с площадкой можно в интернете. Там же ИП и самозанятым Мордовии, желающим разместить информацию, можно заполнить заявку.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.