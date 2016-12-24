В Чамзинский историко-краеведческий музей поступит новое оборудование

В Мордовии в 2025 году приступили к реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках продолжится оснащение региональных и муниципальных музеев. В этом году новое оборудование приобретут для Чамзинского историко-краеведческого музея.

Учреждение культуры начало работу в 1992 году. В нем размещено пять экспозиционных залов, в которых выставлены материалы об уроженцах района и исторических событиях.

Для успешной работы музею необходим комплекс специализированного оборудования. Планируется приобрести вертикальные и горизонтальные витрины с подсветкой, мобильные системы для экспонирования, подставки для малогабаритных предметов декоративно-прикладного искусства, стеллажи для открытого хранения.

Новое оборудование сделает музей более привлекательным для посетителей. Гости смогут получить больше информации об истории края, что, в свою очередь, повысит туристическую привлекательность района.