В Чамзинский историко-краеведческий музей поступит новое оборудование

Инновационный проект
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
В Мордовии в 2025 году приступили к реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках продолжится оснащение региональных и муниципальных музеев. В этом году новое оборудование приобретут для Чамзинского историко-краеведческого музея.
Учреждение культуры начало работу в 1992 году. В нем размещено пять экспозиционных залов, в которых выставлены материалы об уроженцах района и исторических событиях.
Для успешной работы музею необходим комплекс специализированного оборудования. Планируется приобрести вертикальные и горизонтальные витрины с подсветкой, мобильные системы для экспонирования, подставки для малогабаритных предметов декоративно-прикладного искусства, стеллажи для открытого хранения.
Новое оборудование сделает музей более привлекательным для посетителей. Гости смогут получить больше информации об истории края, что, в свою очередь, повысит туристическую привлекательность района.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников