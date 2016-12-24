В Мордовии на майские праздники изменится график движения пригородных поездов

Репортер

Об этом сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

30 апреля, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 мая назначается поезд:
- № 7205 Красный Узел (отпр.17.13) – Зубова Поляна (приб.21.13)

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 мая назначается поезд:
- № 7206 Зубова Поляна (отпр.06.47) – Красный Узел (приб.10.43)

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая назначается поезд:
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32)

30 апреля, 7 мая выводится из графика движения поезд:
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32)

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая назначается поезд:
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24)

1, 8 мая 2025 года выводится из графика движения поезд:
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).

С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на сайте АО «Башкортостанская ППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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