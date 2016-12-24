В Мордовии на майские праздники изменится график движения пригородных поездов

Об этом сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

30 апреля, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 мая назначается поезд:

- № 7205 Красный Узел (отпр.17.13) – Зубова Поляна (приб.21.13)



1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 мая назначается поезд:

- № 7206 Зубова Поляна (отпр.06.47) – Красный Узел (приб.10.43)



1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая назначается поезд:

- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32)



30 апреля, 7 мая выводится из графика движения поезд:

- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32)



2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая назначается поезд:

- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24)



1, 8 мая 2025 года выводится из графика движения поезд:

- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).

С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на сайте АО «Башкортостанская ППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».