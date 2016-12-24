В Мордовии на майские праздники изменится график движения пригородных поездов

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Об этом сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.
30 апреля, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 мая назначается поезд:
- № 7205 Красный Узел (отпр.17.13) – Зубова Поляна (приб.21.13)
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 мая назначается поезд:
- № 7206 Зубова Поляна (отпр.06.47) – Красный Узел (приб.10.43)
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая назначается поезд:
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32)
30 апреля, 7 мая выводится из графика движения поезд:
- № 7208 Рузаевка (отпр.16.33) – Инза (приб.18.32)
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая назначается поезд:
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24)
1, 8 мая 2025 года выводится из графика движения поезд:
- № 7207 Инза (отпр.06.20) – Рузаевка (приб.08.24).
С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на сайте АО «Башкортостанская ППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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