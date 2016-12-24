Жителям Мордовии порекомендовали носить с собой наличные денежные средства

В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории республики в целях обеспечения безопасности населения возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных мобильного интернета.

В связи с этим Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ рекомендует жителям иметь при себе наличные денежные средства для удобного и своевременного взаиморасчета при посещении торговых точек региона и при передвижении на общественном транспорте.