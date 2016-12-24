Жителям Мордовии порекомендовали носить с собой наличные денежные средства

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории республики в целях обеспечения безопасности населения возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных мобильного интернета.
В связи с этим Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ рекомендует жителям иметь при себе наличные денежные средства для удобного и своевременного взаиморасчета при посещении торговых точек региона и при передвижении на общественном транспорте.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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