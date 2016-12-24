В Рузаевке огонь уничтожил три автомобиля в гаражах и двухквартирный дом

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По информации МЧС по РМ, 22 апреля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на улице Можайского в Рузаевке.
Как выяснилось, автовладелец ремонтировал в своем гараже автомобиль и увидел задымление. Пламя быстро распространилось на рядом стоящие постройки.
Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь, охвативший гаражи на площади 84 квадратных метра, двухквартирный дом на площади 157 квадратных метров, а также три автомобиля.
По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
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