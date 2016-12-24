«Код памяти о войне»: в Саранске пройдет v Всероссийский симпозиум с международным участием

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24 апреля в Саранске при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия состоится V Всероссийский симпозиум с международным участием «Защита прав человека в периоды внешнеполитической напряженности», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Пленарное заседание, организованное в рамках грантового проекта "Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора", пройдет в формате круглого стола «КОД ПАМЯТИ О ВОЙНЕ».
"Мероприятие нацелено на формирование у населения, особенно молодежи, антитеррористического мировоззрения, сохранение исторической памяти и осмысление уроков прошлого ради будущего без насилия и террора",- пояснил председатель МРОО "Центр Социальных Медиатехнологий" Павел Елаев, являющийся одним из организаторов мероприятия.
В работе симпозиума примут участие ведущие отечественные и зарубежные ученые, представители органов государственной власти и правоохранительных структур,общественных объединений, академических институтов и образовательных организаций России и зарубежных стран, практикующие юристы, журналисты, студенческая молодежь.
Как сообщила руководитель грантового проекта "Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора" Людмила Потапова, среди участников будут представители сразу двух палат Федерального Собрания Российской Федерации - Совета Федерации и Государственной Думы. Депутат Василий Пискарев и сенатор Петр Тултаев выступят с приветственным словом.
Участие в онлайн-формате примут начальник Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции Юрий Каменецкий и начальник Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, полковник юстиции Вадим Позняк.
Одним из главных гостей мероприятия станет мировой философ, афганский математик и политический активист, основатель и глава Всемирного центра философских математических исследований, академик, чей интеллект признан достоянием всего человечества и защищается ЮНЕСКО, Мохаммед Седик Афган, которого называют современным «Нострадамусом XXI века».
Участникам симпозиума впервые представят материалы рассекреченных дел архива УФСБ России по Республике Мордовия о пособничестве советских военнопленных нацистам.
Будут обозначены векторы взаимодействия образовательных организаций ДНР и ЛНР в образовательной, научной и внеучебной деятельности.
Также на симпозиуме прозвучат размышления о современной эпохе, где гибридные угрозы – это не только оружие или информационные атаки, но и кризис мышления, обесценивание памяти, стирание границ между реальным и виртуальным.
Но основной темой для обсуждения станет память о войне как духовном коде нации. Потому что память о войне — это не просто даты, а умение критически воспринимать прошлое и делать правильные выводы для будущего.
Симпозиум будет проходить на двух площадках. Пленарное заседание состоится в 11.00 во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарева (ул. Полежаева, д.44/3).
Секционные заседания будут проходить на базе Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. Саранске ( ул. Федосеенко, 6, ауд. 303).
Формат работы: очный с видеоконференцсвязью (ссылка будет выслана зарегистрировавшимся участникам).
Для участия в пленарном заседании симпозиума необходимо пройти регистрацию в Яндекс-форме.
Не пропустите! Это не просто симпозиум – это международное интеллектуальное событие, способное изменить взгляд на современность.
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