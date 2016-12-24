В Инсарском районе Мордовии увековечили память Героя Советского Союза

В селе Старые Верхиссы Инсарского района открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Иосифу Черяпкину. В торжественной церемонии приняли участие работники муниципалитета, представители партии «Единая Россия», школьники и жители села.

Иосиф Григорьевич Черяпкин родился 12 ноября 1905 года в селе Старые Верхиссы. В Великую Отечественную войну был командиром 50 танковой бригады 2 гвардейской армии 1 белорусского фронта в должности гвардии полковника.

В январе 1945 года, представ­ляя Иосиф Черяпкина к званию Героя Советского Союза, гвар­дии генерал-майор Веденеев в наградном листе отмечал: «...При овладении городами Бобруйск, Любишен, Гостынин гвардии пол­ковник Черяпкин уме­ло управлял частями брига­ды в сложных условиях боя в глубине обороны против­ника, в бою проявлял лич­ную смелость, храбрость и настойчивость в достижении поставленных перед брига­дой задач...»

Иосиф Григорьевич награжден Золотой Звездой Героя, двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, девятью медалями.