В Инсарском районе Мордовии увековечили память Героя Советского Союза

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В селе Старые Верхиссы Инсарского района открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Иосифу Черяпкину. В торжественной церемонии приняли участие работники муниципалитета, представители партии «Единая Россия», школьники и жители села.
Иосиф Григорьевич Черяпкин родился 12 ноября 1905 года в селе Старые Верхиссы. В Великую Отечественную войну был командиром 50 танковой бригады 2 гвардейской армии 1 белорусского фронта в должности гвардии полковника.
В январе 1945 года, представляя Иосиф Черяпкина к званию Героя Советского Союза, гвардии генерал-майор Веденеев в наградном листе отмечал: «...При овладении городами Бобруйск, Любишен, Гостынин гвардии полковник Черяпкин умело управлял частями бригады в сложных условиях боя в глубине обороны противника, в бою проявлял личную смелость, храбрость и настойчивость в достижении поставленных перед бригадой задач...»
Иосиф Григорьевич награжден Золотой Звездой Героя, двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, девятью медалями.
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