Всероссийские субботники «Мы за чистоту» объединят более 500 тысяч россиян

Росмолодёжь совместно с движением «Экосистема» запустили масштабную акцию «Мы за чистоту». В рамках акции во всех регионах России пройдёт более 3 000 субботников с 18 по 27 апреля. Акция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 150 добровольцев, среди которых участники ВОД «Волонтёры Победы», Движения Первых, движения «Экосистема», волонтёры Подмосковья, корпоративные волонтёры Госкорпорации «Росатом», военнослужащие СВО и представители Комитета семей воинов Отечества запустили неделю субботников в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Подмосковье.

«В преддверии Дня Победы мы запускаем Всероссийскую неделю субботников “Мы за чистоту”. Более 30 тысяч россиян присоединятся к 485 субботникам по всей России. За время акции мы планируем объединить более 500 тысяч россиян: вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю. Сегодня вместе с волонтёрами мы также высадили аллею сирени акции “Сад Памяти”. До конца года планируем высадить 27 млн таких деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны. Сохранение традиции совместного труда подчеркивает силу единства и бережного отношения к своему городу, своей стране, и нашей планете, ведь настоящий патриотизм не в громких словах, а в конкретных делах», — рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

После завершения субботника участники акции «Мы за чистоту» в Снегирях Московской области вместе с ВОД «Волонтёры Победы» возложили цветы к мемориалу «Рубеж Славы» и почтили погибших минутой молчания.

В рамках запуска акции «Мы за чистоту» на мемориале «Рубеж Славы» важность сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны подчеркнул Герой России, участник президентской программы «Время героев», заместитель председателя Правления Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян.

«В Год 80-летия нашей Победы мы даем старт важной для сохранения исторической памяти акции! Не случайно она начинается на мемориале «Рубеж Славы». Именно здесь наши отцы, деды и прадеды остановили врага в период Великой Отечественной войны, защитили Москву и всю Россию», — заявил Герой России, участник президентской программы «Время героев», заместитель председателя Правления Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян.

По его словам, в эти дни курсанты, инструкторы и воспитатели Центра «ВОИН» в 21 регионе России присоединятся к благоустройству мемориалов, памятников, скверов и братских могил.

«Это выражение нашей благодарности ветеранам и труженикам тыла за Победу. Это сохранение исторической памяти и забота о будущем. Уроки прошлого учат нас тому, что нет ничего сильнее веры в своё дело и преданности Отчизне. Это подтверждают наши бойцы, врачи, волонтёры и все, кто ценой неимоверных усилий добывает Победу сегодня. Ради лучшего будущего России, будущего наших детей и внуков!» — заключил он.

В рамках мероприятия в Снегирях также была высажена аллея сирени в поддержку Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Ежегодно зелёные памятники высаживают во всех регионах России, а также за рубежом. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира. Они высадили свыше 130 млн деревьев.

«Особенно ценно, что такие акции сегодня есть в стране. Наряду с патриотической составляющей, сотни тысяч участников проекта помогают озеленять территории и таким образом заботиться об экологии», – отметил гвардии подполковник, участник программы «Время героев» и советник Министра природных ресурсов и экологии РФ Андрей Порошин.

«Мы находимся в уникальном месте, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц Великой Отечественной войны. И сегодня для нас очень важно быть достойными преемниками героев прошлого, продолжателями их дела. Времена сегодня тоже непростые, и сотни тысяч бойцов, наших с вами граждан, отцов, братьев, сыновей участвуют в специальной военной операции, преследуя те же цели, которые стояли перед нашими старшими 80 лет назад. Я очень рад, что у нас в Подмосковье сильные молодёжные объединения, хорошо организованный волонтёрский корпус. Мы очень им гордимся и надеемся, что много ребят примут участие в этой акции, сделают много добрых дел, и наши предки, наши старшие будут нами гордиться», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин.

Активисты Движения Первых также присоединились ко Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту» в рамках волонтёрского направления проекта «Юннатская страна». Сегодня участники движения из Орловской области привели в порядок территорию памятника планеру Бланик L-13, установленного в поселке Залегощь в честь 50-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ребята и педагоги из Тамбовской области благоустраивали территории рядом с памятником воинам — пичаевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Участники проектов Движения Первых “Хранители истории” и “Юннатская страна” по всей стране выйдут на весенний субботник. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне они приведут в порядок более 15 000 памятных мест и прилегающих к ним территорий. Включение Движения Первых в неделю Всероссийских субботников “Мы за чистоту” — возможность ещё раз отметить важность коллективных, социально значимых дел для сохранения нашей исторической памяти», — сказал председатель правления Движения Первых, Герой России Артур Орлов.

В течение года по всей стране и за рубежом в рамках Международных субботников ВОД «Волонтёры Победы» проведут мероприятия по благоустройству уборки более 30 тысяч памятных мест. Особое внимание будет уделено мемориалам, воинским захоронениям и историческим памятникам.

«Памятные места — это лицо нашей с вами великой истории. И наш святой долг — сохранить в первозданном виде каждый мемориал, каждый памятник, каждое захоронение. Именно поэтому мы уже не первый год проводим субботники. Тысячи людей из России и других стран присоединяются ради общей цели, тем самым сохраняя места памяти для будущих поколений» — поделилась исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

К Всероссийскому субботнику присоединятся неравнодушные люди, активисты молодёжных организаций и объединений, участники и ветераны специальной военной операции, подчеркивая единство общества и преемственность поколений. В мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Московской области в уборке территории приняли участие артисты театра и кино, музыкальные исполнители и лидеры общественного мнения.

«Наша память – долг предкам, которые не пощадили своей жизни ради того, чтобы жили мы. Каждый из нас отдаёт его по-разному: снимает фильмы, пишет книги, музыку, кто-то занимается важными и полезными делами, как сегодняшняя акция. Большое спасибо, что пригласили меня поучаствовать. Лишний раз в голове проворачивается, что каких-то 80 лет на этом месте стоял враг, с одной лишь целью – уничтожить нашу Родину, до последнего человека. Низкий поклон всем, кто не позволил это сделать, и не позволяет сегодня!» — подчеркнул актёр Алексей Чадов.