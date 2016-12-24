Города Золотого кольца зажигают Вечные огни

По поручению Президента РФ Владимира Путина ежегодно в рамках газификации к сетям газоснабжения подключаются новые мемориалы, проводится техническое обслуживание уже действующих. К настоящему моменту в зоне деятельности ПАО «Газпром» 1817 таких объектов.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне решением Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера реализуется масштабный проект — Всероссийская акция «Храним огонь Победы» — по газификации еще 130 мемориалов.

На этой неделе эстафета Вечного огня побывала в городах Золотого кольца – Костроме, Владимире, Москве.

В Галиче Костромской области газифицирован мемориал «Слава воинам-победителям», отсюда на фронт ушли более 1200 человек. Для подключения построены новые сети и установлено современное оборудование. Частицу для зажжения передали из Нерехты.

Традиционно участие в мероприятиях принимают люди, которые олицетворяют непрерывную связь времен: от ветеранов Великой Отечественной войны до юнармейцев, от военачальников до деятелей культуры и спорта. Активную поддержку оказывают представили партии «Единая Россия»: депутаты региональных отделений и Государственной Думы, объединяя общество и государство в сохранении исторической памяти. В Галиче, почетными гостями стали Светлана Богданова – краевед и почетный гражданин города, посвятившая жизнь изучению военной истории края, и Лев Ильин – юнармеец, представитель молодого поколения, которому предстоит хранить память о Победе.

Во Владимирской области эстафету принял город Костерёво. Здесь на мемориале землякам, погибшим в годы войны, Вечный огонь зажгли впервые. Пламя доставили с главного мемориала области – площади 30-летия Победы во Владимире. В торжествах принял участие Андрей Романов – заслуженный артист России, лауреат телевизионного конкурса военной песни «Виктория». Певец неоднократно выходил на сцену Государственного Кремлевского Дворца, концертных залов «Россия» и «Олимпийский», выступал на официальных приемах перед президентом России, а также руководителями Китая, Франции, Таджикистана, Турции, Польши, Сербии, Чехии, ФРГ и представителями ООН.

Сегодня акция «Храним огонь Победы» прошла в Московской области. В Пущино на мемориальном комплексе, в память жителей деревень Пущино, Харино и Митинки, теперь тоже горит Вечный огонь. Для этого построили 130-метровый газопровод, а частицу пламени привезли со священного для всей страны места — Поклонной горы. В церемонии зажжения принял участие генерал-майор Михаил Баитов – начальник Серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, хранитель традиций легендарных ракетчиков.

С 21 февраля подключения Вечных огней проходят почти ежедневно. Стартовав в селе Майма Республики Алтай, акция «Храним огонь Победы» прошла в Московской, Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Тюменской, Омской, Ярославской, Тверской, Калининградской, Костромской и Владимирской областях, Краснодарском крае, республиках Северная Осетия – Алания и Мордовия, Чувашской и Кабардино-Балкарской Республиках. В ближайшее время Эстафета памяти еще раз посетит Рязанскую и Новгородскую области, а также впервые побывает в Ленинградской, Ульяновской, Псковской, Оренбургской, Липецкой, Орловской областях, республиках Адыгея, Карелия и Коми.

Частицы пламени для зажжения передаются с главных региональных мемориалов, уже газифицированных ранее. Почетную миссию выполняют, в том числе, газовики — потомки фронтовиков.