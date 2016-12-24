Сидельцу мордовской колонии накинули срок за гашиш в зубной пасте

В Мордовии суд определил меру наказания для 36-летнего заключенного исправительной колонии за покушение на незаконное приобретение наркотических средств.

В прошлом году оперативники УНК МВД по РМ совместно с сотрудниками регионального УФСИН предотвратили доставку «за колючку» наркотического вещества.

При досмотре посылки полицейские обнаружили тюбик зубной пасты с 12 фольгированными свертками внутри. Проведенное исследование показало, что в свертках находился гашиш.

Посылка пришла на имя сокамерника реального получателя. В ходе дознания было установлено, что наркотик с воли заказал для себя гражданин Таджикистана, с 2021 года отбывающий в мордовской колонии 8-летний срок за совершение особо тяжкого преступления.

По приговору суда ему отмерили еще 1 год 3 месяца лишения свободы.