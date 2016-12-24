Сидельцу мордовской колонии накинули срок за гашиш в зубной пасте

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Мордовии суд определил меру наказания для 36-летнего заключенного исправительной колонии за покушение на незаконное приобретение наркотических средств.
В прошлом году оперативники УНК МВД по РМ совместно с сотрудниками регионального УФСИН предотвратили доставку «за колючку» наркотического вещества.
При досмотре посылки полицейские обнаружили тюбик зубной пасты с 12 фольгированными свертками внутри. Проведенное исследование показало, что в свертках находился гашиш.
Посылка пришла на имя сокамерника реального получателя. В ходе дознания было установлено, что наркотик с воли заказал для себя гражданин Таджикистана, с 2021 года отбывающий в мордовской колонии 8-летний срок за совершение особо тяжкого преступления.
По приговору суда ему отмерили еще 1 год 3 месяца лишения свободы.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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