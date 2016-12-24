В городском округе Саранск проживает 44% населения республики

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Такие данные приводит Мордовиястат. На 1 января 2025 года в столице республики проживало более 337 тысяч человек.
В День местного самоуправления служба статистики также напомнила, что в Мордовии 272 муниципальных образований. В их составе 1 городской округ, 22 муниципальных района, объединяющие 16 городских поселений и 233 сельских.
Самая большая территория среди районов у Зубово-Полянского – 2711 кв. км. Это 10,4% всей территории нашей республики.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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