В городском округе Саранск проживает 44% населения республики

Такие данные приводит Мордовиястат. На 1 января 2025 года в столице республики проживало более 337 тысяч человек.

В День местного самоуправления служба статистики также напомнила, что в Мордовии 272 муниципальных образований. В их составе 1 городской округ, 22 муниципальных района, объединяющие 16 городских поселений и 233 сельских.

Самая большая территория среди районов у Зубово-Полянского – 2711 кв. км. Это 10,4% всей территории нашей республики.