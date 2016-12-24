Игорь Комаров наградил победителей и лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье»

18 апреля 2025 года в ДК «Юбилейный» в Воткинске (Удмуртская Республика) состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, участники проекта, режиссеры, театральные и общественные деятели.

Награждение победителей молодежных и детских коллективов прошло в номинациях «Лучший детский спектакль», «Лучший молодежный спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее художественное оформление», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучший спектакль, посвящённый защитникам Отечества». Также награды получили победители конкурса афиш и плакатов.

Напомним: в 2025 году Елизавета Владимирова из Мордовии стала призёром конкурса афиш фестиваля «Театральное Приволжье». Она заняла третье место в возрастной категории от 18 до 30 лет.

Игорь Комаров приветствовал участников и гостей мероприятия: «Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает важность развития и всемерной поддержки интереса к театру в регионах, создания условий для того, чтобы талантливые театральные постановки увидели все, независимо от места проживания. Уверен, что реализация такого замечательного проекта, как «Театральное Приволжье», охват которого в этом году уже превысил 20 тысяч человек, способствует этому.

Надо отметить растущее мастерство коллективов, которые сложно называть непрофессиональными. Некоторые участники Фестиваля нашли свое призвание в театре и продолжили путь в искусстве. Благодарю всех вас за неравнодушие, талант, за то, что вносите в нашу жизнь яркие краски и эмоции».

Полпред Президента РФ поблагодарил зрителей, театральное сообщество и главу Удмуртской Республики Александра Бречалова за организацию церемонии.

Четырехдневный Фестиваль проходил на нескольких площадках Удмуртии: в Республиканском доме народного творчества, Государственном национальном театре УР, Государственном театре кукол УР и Дворце культуры «Юбилейный». Программа Фестиваля включала знакомство с удмуртскими традициями, экскурсии по историческим местам республики, мастер-классы именитых педагогов, вечер дружбы и театральный бал – организаторы создали атмосферу настоящего праздника. Коллективы из Республики Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пензенской и Самарской областей представили свои спектакли, ставшие лауреатами Фестиваля.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров наградил молодых актеров, занявших призовые места в номинации «Лучший молодежный спектакль» и специальной номинации «Лучший спектакль, посвящённый защитникам Отечества», приуроченной к 80-летию Победы. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей в детской номинации. А победителей регионального этапа – творческое объединение «Луна» и ижевский театр «Птица» отметил специальными призами – сертификатами на новые постановки.

«Игорь Анатольевич, спасибо за доверие проводить финал Фестиваля «Театральное Приволжье» в Удмуртии. Я горжусь всеми участниками. Конечно, проще сидеть в интернете, переписываться бесконечно и там реализовывать себя. А вот подняться на сцену через большой труд, выдать то, что потом укладывается в классную картинку – это реально круто! Поэтому спасибо всем вам за это чувство гордости», – сказал Александр Бречалов.

Помимо основных наград, организаторы предусмотрели поощрение для коллективов-победителей. Это сертификат на участие в культурно-образовательном проекте «Международный фестиваль-лаборатория «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025». Спектакли, занявшие первые места в своих номинациях, будут показаны на региональных телеканалах и сценах ведущих профессиональных театров своего региона.

После церемонии награждения участники посмотрели спектакль-победитель от студенческого экспериментального театра пластики «Кафедра» Чувашской Республики «Бабы».

В этом году, в честь 185-летия со дня рождения великого композитора П.И. Чайковского, для всех участников, приехавших на финальные мероприятия Фестиваля, была организована экскурсия в его Музей-усадьбу. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров также посетил дом, в котором родился великий русский композитор.