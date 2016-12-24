Мордовия примет сборные студенческие команды на Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
С 23 по 25 апреля в МГУ им. Н.П.Огарева пройдет Х Интеллектуальная олимпиада «IQ ПФО» среди студентов. Ежегодно в ней принимают участие делегации вузов из 14 регионов нашего округа.
На юбилейной олимпиаде университет встретит также студентов из 4 новых регионов России, Беларуси, Кыргызстана и университетов-партнеров Индии и Китая. Свыше 400 человек примут участие в интеллектуальных состязаниях по семи направлениям:
- Пилотирование БАС
- Программирование БАС
- Робототехника
- Конкурс инженерных команд
- «Что? Где? Когда?»
- Парламентские дебаты
- Управленческие поединки
В состав жюри приглашены эксперты в соответствующей сфере. Мордовию на олимпиаде представит команда победителей регионального этапа, большинство из которых представляют МГУ им. Н.П.Огарева.
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