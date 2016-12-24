Угроза атаки БПЛА может вызвать ограничение услуг операторов сотовой связи

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Уважаемые жители и гости Мордовии, обратите внимание на данную информацию!
В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории Мордовии возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).
Обращаем внимание, что голосовая связь при этом будет функционировать в обычном режиме.
Просьба сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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