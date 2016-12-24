Угроза атаки БПЛА может вызвать ограничение услуг операторов сотовой связи

Уважаемые жители и гости Мордовии, обратите внимание на данную информацию!

В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории Мордовии возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).

Обращаем внимание, что голосовая связь при этом будет функционировать в обычном режиме.

Просьба сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.