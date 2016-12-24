В рамках нацпроекта «Экономика данных» госуслуги переводятся в онлайн-формат

С этого года в Мордовии реализуется региональный проект «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных».

Он включает в себя несколько мероприятий:

развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами,

модернизация, техническое сопровождение и развитие межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Мордовии,

внедрение типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации,

модернизация, развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы региональных многофункциональных центров и ее интеграция с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления в Республике Мордовия для повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям.

В итоге, благодаря переводу государственных услуг в электронный вид, а также их оказанию в проактивном и онлайн-формате, они должны стать доступнее для людей.