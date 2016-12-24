В рамках нацпроекта «Экономика данных» госуслуги переводятся в онлайн-формат

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
С этого года в Мордовии реализуется региональный проект «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных».
Он включает в себя несколько мероприятий:
В итоге, благодаря переводу государственных услуг в электронный вид, а также их оказанию в проактивном и онлайн-формате, они должны стать доступнее для людей.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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