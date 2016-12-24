В рамках нацпроекта «Семья» в Зубово-Полянском районе ремонтируют детский сад

Новый национальный проект «Семья» нацелен на комплексную поддержку российских семей. Он включает как уже доказавшие свою эффективность меры поддержки – единое пособие, материнский капитал, семейная ипотека, так и новые, среди которых ремонт и оснащение детских садов. В Мордовии в этом году обновят два дошкольных образовательных учреждения, в том числе Зубово-Полянский детский сад №3.

Здание построено более 40 лет назад и нуждалось в кардинальном обновлении. Строители к капитальному ремонту уже приступили. Рабочие очищают стены от старой штукатурки, демонтируют полы и потолки.

В детском саду планируется отремонтировать крышу, заменить окна, инженерные сети, в том числе системы электро- и водоснабжения, канализацию. Подумали и о безопасности маленьких воспитанников. В здании установят современные автономные пожарные и охранные оповещатели, а также систему видеонаблюдения. В помещениях будет работать система вентиляции и кондиционирования воздуха.

Обновление ждет и фасад здания. На новых входных группах установят пандусы для маломобильных граждан. Также в рамках национального проекта приобретут новую мебель.

Детский сад посещают 140 малышей, на время ремонта их перенаправили в другие дошкольные учреждения района.