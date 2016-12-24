В Мордовии с участниками СВО обсудили реализацию программы «Герои среди СВОих»

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Ассоциация Ветеранов СВО провела рабочую встречу с Комитетом семей воинов Отечества Республики Мордовия с участием заместителя руководителя Администрации Главы РМ Еленой Семелевой и представителями республиканских ведомств.
Один из основных вопросов встречи – реализация региональной программы «Герои среди СВОих». Участники поделились своими ожиданиями от программы и рассказали, с какими сложностями они столкнулись.
Очный этап программы в дальнейшем предполагает повышение квалификации и получение ветеранами новых компетенций.
На встрече рассматривались предложения по совместной работе и участию в различных патриотических мероприятиях.
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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