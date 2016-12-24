Житель Саранска потратил более полумиллиона рублей на фантомную иномарку за границей

В столице Мордовии 44-летний директор коммерческой организации, решив прикупить дорогостоящую иномарку за границей, стал жертвой автомобильных махинаторов.

По информации МВД по РМ, потерпевший сообщил, что 8 апреля на сайте бесплатных объявлений нашел сообщение о продаже автомобиля «Audi Q7» за 3 миллиона 240 тысяч рублей. Во время общения с автором объявления жителю Саранска даже прислали видео-обзор транспортного средства.

Поскольку иномарка находилась за границей, «перекуп» объяснил порядок ее приобретения. В стоимость были включены услуги брокера в размере 80 тысяч рублей, который оформит доставку машины до таможни, и растаможивание за 913 тысяч. Оставшиеся более 2 миллионов 200 тысяч рублей покупатель должен был заплатить в течение 6 месяцев.

Собеседник направил клиенту договор об оказании услуг по приобретению транспортного средства и полном сопровождении его до момента получения и регистрации на территории РФ. Договор заключался между покупателем и коммерческой организацией, представителем которой и выступал автор объявления.

В дальнейшем мошенник под благовидными предлогами смог убедить автолюбителя перечислить на определенные реквизиты в общей сложности 536 тысяч рублей. Когда у жителя Саранска попытались выманить еще больше денег, он решил ознакомиться с отзывами о компании и узнал, что стал жертвой мошенников. К этому моменту аферисты удалили объявление, потерпевший обратился в полицию.