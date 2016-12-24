Студенты Мордовии могут поучить гранты на развитие своего проекта

Минобрнауки России объявило конкурс на получение грантов «Студенческий стартап». 2500 победителей получат по 1 миллиону рублей на развитие своего проекта.

«Конкурс «Студенческий стартап» можно назвать одним из самых популярных инструментов поддержки, которые предлагает Фонд содействия инновациям. В прошлом году мы получили рекордные 8 тысяч заявок от обучающихся российских вузов, более 160 из которых — иностранные студенты. Мы призываем участвовать в конкурсе тех, кто уже имеет опыт взаимодействия с фондом, сформировав научный задел своего будущего стартапа в рамках программы «УМНИК». Авторы таких проектов получат максимальный балл по соответствующему критерию оценки», — отметил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Победители конкурса должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и запустить сайт своего стартапа. Подробная информация размещена на странице конкурса.

Прием заявок на конкурс «Студенческий стартап» продлится до 20 мая.