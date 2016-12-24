Сотрудники УФСБ по РМ пресекли мошенническую комбинацию, связанную с получением УДО

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей Зубово-Полянского района, причастных к мошенничеству.

Установлено, что фигуранты предложили своему знакомому, отбывающему наказание за незаконный оборот наркотиков в исправительном центре регионального УФСИН, помочь в оформлении условно-досрочного освобождения (УДО). В качестве вознаграждения они потребовали у него 500 тысяч рублей, заверяя, что средства будут направлены на «благодарность» сотрудникам судейской системы.

24 января 2025 года при получении всей суммы один из фигурантов был задержан с поличным, а его сообщник – в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства. Полученные деньги мужчины планировали разделить между собой.

На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оба фигуранта вину признали, в содеянном раскаялись.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.