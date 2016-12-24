В Мордовии судебные приставы проведут «горячую линию» по нарушениям коллекторов

17 апреля судебные приставы проведут в Мордовии «горячую линию» по вопросам защиты прав граждан от неправомерных действий лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности.

В рамках «горячей линии» граждане могут сообщить информацию о нарушениях профессиональными взыскателями их прав, а также получить правовую консультацию:

- как действовать, если вы столкнулись с неправомерными действиями лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности

- что делать, если вам поступают звонки по поводу чужой задолженности.

По информации УФССП по РМ, звонки будут приниматься с 9:00 до 12:00 по телефону +7 (8342) 29-70-04.