Музей Эрьзи готовит выставку с военными фотографиями 1941-1945 гг.

Башня «Мордовия» и виноградники
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В Музее Эрьзи с 17 апреля начнет работу совместный с Центром визуальной культуры Béton выставочный проект. В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне он посвящен фронтовой фотографии 1941-1945 гг.
Проект представляет фотографии более 20 военных фотокорреспондентов. Они добровольцами шли на фронт и создавали фотолетопись страны под обстрелами на поле боя.
Отдельный раздел выставки «Войну издали не снимешь…» посвящен работам фотохудожника Александра Житомирского, выполненным в технике фотомонтажа. Фотомонтажи печатали на лицевой стороне листовок, которые сбрасывали с самолетов на позиции немцев. На обороте каждой листовки был текст на немецком языке о том, что податель готов добровольно сдаться в плен Красной Армии.
Александр Житомирский за свои работы попал в список личных врагов министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса.
В рамках работы выставки планируются встречи с участниками СВО – защитниками нашего Отечества.
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