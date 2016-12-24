Музей Эрьзи готовит выставку с военными фотографиями 1941-1945 гг.

В Музее Эрьзи с 17 апреля начнет работу совместный с Центром визуальной культуры Béton выставочный проект. В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне он посвящен фронтовой фотографии 1941-1945 гг.

Проект представляет фотографии более 20 военных фотокорреспондентов. Они добровольцами шли на фронт и создавали фотолетопись страны под обстрелами на поле боя.

Отдельный раздел выставки «Войну издали не снимешь…» посвящен работам фотохудожника Александра Житомирского, выполненным в технике фотомонтажа. Фотомонтажи печатали на лицевой стороне листовок, которые сбрасывали с самолетов на позиции немцев. На обороте каждой листовки был текст на немецком языке о том, что податель готов добровольно сдаться в плен Красной Армии.

Александр Житомирский за свои работы попал в список личных врагов министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса.

В рамках работы выставки планируются встречи с участниками СВО – защитниками нашего Отечества.