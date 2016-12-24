Ольга Кечайкина получила срок за взятки и ушла в армию

Заключением контракта с Министерством обороны РФ закончилось судебное разбирательство по делу о взятках бывшего главного ветеринарного врача Саранской объединенной лаборатории ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» Ольги Кечайкиной.

По данным следственных органов, в период с июля 2017 года по август 2022 года Кечайкина через подчиненных сотрудников организовала для нескольких предпринимателей «ускоренное» оформление ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольные товары без идентификации отправляемой продукции и без осмотра транспортного средства на предмет соблюдения требований, а также за непринятие мер в случае выявления нарушений.

В деле фигурировали взятки от дельцов, занимающихся торговлей рыбой, мясом, сырной и молочной продукцией. Общая сумма взяток перевалила за 2 миллиона рублей.

В судебном заседании Кечайкина вину признала полностью и заключила контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы.

Приговором суда бывшему главному ветеринарному врачу окончательно было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев. На основании ч. 1 ст. 80.2 УК РФ осужденная освобождена от назначенного наказания условно с возложением контроля за ее поведением на лицо, осуществляющее командование войсковой частью, в котором она проходит военную службу. У осужденной конфискованы денежные средства, эквивалентные сумме взяток.