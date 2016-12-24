Артём Здунов оценил ход капитального ремонта очистных сооружений Саранска

Глава Мордовии Артём Здунов побывал на саранских очистных сооружениях. Здесь начались работы по капитальному ремонту действующих инженерных конструкций. Отметим, что сооружения были введены в эксплуатацию в 1968 и 1986 годах.

Руководителю республики показали иловые карты, которые попадают под восстановительные работы. Здесь выполнена откачка воды, частично вывезен стабилизированный ил. Также Артём Здунов осмотрел комплекс устройств и инженерных систем, предназначенных для переработки сточных вод.

Директор МП «Саранскгорводоканал» Юрий Шохин рассказал, что в рамках капремонта будет выполнена замена системы аэрации – она обеспечивает стабильное распределение кислорода. Это позволит улучшить качество обработки сточных вод, поступающих на очистные. Также запланирована замена насосов, подающих воздух, двух коллекторов: напорного - на иловые карты, и самотечного, который возвращает воду на очистку. На эти цели будет направлено около 200 млн рублей.

«Проект направлен на точечные вложения для поддержания технически исправного состояния технологии очистки, чтобы следующим этапом вести разработку ПСД и в дальнейшем строительно-монтажные работы по реконструкции очистных», - отметил Юрий Шохин.

Весь комплекс по капремонту планируется провести в течение года: работы, связанные с железобетонными конструкциями технологических емкостей и песколовок будут выполнены в теплое время года, а технические решения по системе аэрации – до конца текущего года.

Артём Здунов подчеркнул необходимость строго соблюдать сроки проведения всех запланированных работ, которые позволят продлить работоспособность действующих очистных сооружений еще на 5-7 лет.