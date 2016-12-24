Глава Мордовии провел встречу с председателем региональной Ассоциации ветеранов СВО Александром Беляйкиным

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с председателем Ассоциации ветеранов СВО РМ Александром Беляйкиным. Обсуждались вопросы, связанные с деятельностью организации и поддержкой наших бойцов и их семей.

Александр Беляйкин поблагодарил Главу республики за выделенное на безвозмездной основе помещение для организации, рассказал, как выстроена работа, какие направления требуют поддержки. Основной задачей Ассоциации является активное вовлечение ветеранов спецоперации после возвращения с фронта и лечения в госпиталях в мирную жизнь, а также содействие в воспитании подрастающего поколения.

На встрече обсудили вопросы выделения земельных участков для ветеранов СВО, организации сбора и отправки гуманитарной помощи, расширения координационного совета Ассоциации, а также участия ветеранов в региональной программе «Герои среди СВОих». Напомним, эта программа является развитием федерального проекта «Время Героев», инициированного Президентом страны. Ее цель - подготовить участников специальной военной операции для работы в органах власти, компаниях государственного сектора, на крупных предприятиях, в общественных и политических организациях.

Мордовия стала одним из первых регионов, где стартовала региональная составляющая президентской программы.

Артем Здунов подчеркнул: «Нам очень важно, чтобы наши бойцы могли реализовать себя в мирной жизни, получить профессию и достойно продолжить работать на благо страны».